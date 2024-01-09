تنفيذ 4 حالات إزالة فورية بقرية المحروسة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة برئاسة محمد سليم، من تنفيذ عدد ٤ حالات إزالة فورية تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ٤٥٦ متر عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية حوض الشيخ سليم داخل حدود ال ٢ كيلو .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.