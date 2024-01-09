الثلاثاء 09 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعثة منتخب مصر تغادر إلى كوت ديفوار للمشاركة في أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم منذ قليل مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كوت ديفوار استعدادًا المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.
 

txt

نجم الأهلي السابق يكشف رأيه في صفقتي عمر كمال ووسام ابوعلي


وتوجهت البعثة على متن طائرة خاصة مسيرة من شركة مصر للطيران ، في رحلة من المقرر لها أن تستغرق 7 ساعات.
ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية من المنافسات رفقة منتخبات “غانا ، الرأس الأخضر وموزمبيق”.

قائمة مصر النهائية في البطولة ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم  - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

مواد متعلقة

وزير الشباب يتابع مشروع حساب مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي

الأهلي ٢٠٠٥ يواجه الجونة اليوم في بطولة الجمهورية
الجريدة الورقية