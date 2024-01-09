بعثة منتخب مصر تغادر إلى كوت ديفوار للمشاركة في أمم أفريقيا

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم منذ قليل مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كوت ديفوار استعدادًا المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.





وتوجهت البعثة على متن طائرة خاصة مسيرة من شركة مصر للطيران ، في رحلة من المقرر لها أن تستغرق 7 ساعات.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية من المنافسات رفقة منتخبات “غانا ، الرأس الأخضر وموزمبيق”.

قائمة مصر النهائية في البطولة ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.