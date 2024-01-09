فتح باب التقديم على مبادرة "القلب الذهبي" لإجراء 50 عملية مجانية لقلوب الأطفال

تجريها في مستشفيات بالإمارات وعمان والهند

بدأت اللجنة المنظمة للمبادرة الانسانية (القلب الذهبي) في استقبال طلبات أسر الأطفال المرضى لإجراء جراحات قلبية مجانية لهم.

ومبادرة القلب الذهبي، هي مبادرة خيرية لإجراء 50 عملية مجانية جراحية للقلب لإنقاذ حياة الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية.



ودعت مجموعة (في بي أس) المنظمة للمبادرة، آباء الأطفال إلى تقديم طلباتهم، للاستفادة من المبادرة.

ويتم تقديم الطلبات والوثائق اللازمة إلى [email protected]، وتشمل المستندات المطلوبة التقرير الطبي للطفل ومعلومات التواصل، وسيتم إجراء العمليات الجراحية في مستشفيات متخصصة في دولة الإمارات وسلطنة عمان، بالإضافة إلى مستشفيات في الهند.



وتركز مبادرة القلب الذهبي، التي يقودها الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «برجيل القابضة»، بشكل خاص على الأطفال الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية، ودعم الأشخاص القادمين من مناطق النزاع والحروب والأراضي المنكوبة.



وتأتي هذه المبادرة لتكريم الوجود المؤثر لرئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو الدولية يوسف علي على مدار 50 عامًا في دولة الإمارات، وتقديراً لتفانيه في العمل الخيري.