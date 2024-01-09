وزير الشباب يتابع مشروع حساب مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي

التقي اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور اشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي بمقر المعهد بمدينة نصر .

وتناول اللقاء بحث الخطوات التى وصل اليها مشروع بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر، والذي يهدف للوصول لقيم ومؤشرات مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلى بالاقتصاد المصري.

كما تم استعراض خطوات المشروع والذي يقسم لثلاث مراحل وهي " المرحلة الاولى والخاصة بحصر كافة الانشطة الرياضية فى مصر وبياناتها وتحديد الإطار المؤسسي والتعريفات الخاصة ب "SSA" فى مصر .

فيما تتضمن المرحلة الثانية من المشروع حساب وتركيب جداول المدخلات والمخرجات وجداول العرض والاستخدام وحساب مساهمة الرياضة المصرية فى الاقتصاد المصري .

فيما تتناول المرحلة الثالثة من المشروع تفسير النتائج والانتهاء من مسودة المشروع تمهيدا لاعلان النتائج.

واضاف صبحي أن الرياضة أصبحت لها دور كبير فى تنمية وازدهار الاقتصاد الوطنى ولم تعد للترفيه فقط فالرياضة أصبحت مرآة للشعوب حيث نظمت مصر العديد من البطولات العالمية والقارية على أرض مصر بالاضافة الى انه أصبح لدينا شركات للاستثمار الرياضي فى مصر والتى تحقق الكثير من الربح حيث اصبحت الرياضة " خدمية ومنتجة "

واكمل وزير الشباب والرياضة حديثه حيث اوضح ان مراكز الشباب قد حققت أرباح بلغت ٤ مليار جنيه وفى قطاع الرياضة حققت ارباح ٦ مليار جنيه باجمالى مبلغ عشر مليارات جنيه خلال الخمس سنوات الماضية .



ورحب الدكتور اشرف العربي بتواجد وزير الشباب والرياضة وقيادات الوزارة بمقر المعهد ، مشيرا رئيس معهد التخطيط القومي الى أن مشروع بناء الحساب الفرعي للرياضة فى مصر يتم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومعهد التخطيط القومى وبدعم ومشاركة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

حضر اللقاء من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب والدكتور اشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزير والدكتور عصام سراج الدين مساعد الوزير للتسويق والاستثمار والأستاذ مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام برامج الموهبة الرياضية والدكتور عبدالله الفرماوي عضو وحدة السياسات، وقيادات معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد و الدكتورة سهير أبو العنين أستاذ الاقتصاد بالمعهد والدكتور يحيى حسين أستاذ القانون و رئيس وحدة الأنشطة العلمية والدكتورة مريم رؤوف مدرس الاقتصاد و مدير وحدة النمذجة والدكتورة فاطمة الحملاوي مدرس الاقتصاد والاستاذة إيمان عباس من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

الجدير بالذكر انه قد تم فى وقت سابق توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المعهد ووزارة الشباب والرياضة حول بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر لبيان مدى مساهمة قطاع الرياضة فى الناتج المحلي الإجمالي المصري.