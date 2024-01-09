نائب محافظ القاهرة تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

حرصت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على تقديم التهنئة والمشاركة في الاحتفال مع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتقدمت نائب المحافظ التهنئة لأسقف العام لكنائس مصر القديمة وفم الخليج الأنبا يوليوس بحضور لفيف من قساوسة كنائس مصر القديمة، وممثل الكنائس أشرف رسمى.

روح المحبة والروابط القوية والسماحة الدينية بين أبناء الوطن الواحد الركيزة الأساسية التي تميز الشعب المصري

وأكدت نائب المحافظ على روح المحبة والروابط القوية والسماحة الدينية بين أبناء الوطن الواحد، والتي تعد الركيزة الأساسية التي تميز الشعب المصري الحريص على وحدته وأصالته وعراقته، داعيًه الله أن يديم نعمة الأمن والأمان والمحبة، لتحقيق التنمية المنشودة.

شارك في اللقاء اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمه وسناء محمود سكرتير الحي وكريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة الجنوبية ومديري إدارات المتابعه بحي مصر القديمة.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، شهد إحتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر، وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس نائبًا عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد داعيًا أن يكون العيد سعيدًا على كل المصريين، وأن يديم السلام والمحبة والتسامح فى أرض الوطن.

وأكد محافظ القاهرة أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

كما قدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة مؤكدًا على المشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد.

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.