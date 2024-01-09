آخر موعد لتسديد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024.. مع اقتراب موعد بدء سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير يسارع العديد من المواطنين في البحث عن موعد سدادها وطرق الاستعلام عنها وكيفية تسديدها، حيث إن عدم سدادها أو التأخر عن سدادها في الموعد المحدد لها يؤدي لقطع خدمة الإنترنت وعقوبات أخرى.

موعد لتسديد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024

تتيح شركة المصرية للاتصالات للمواطنين دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 منذ يوم 15 يناير 2024 وتنتهي يوم 14 فبراير 2024، وعند التأخر عن سداد فاتورة التليفون الأرضي في الموعد المحدد تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة ومنها قطع الحرارة، مما يؤدي لقطع خدمة الإنترنت، وفرض الغرامات اللازمة.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

توفرشركة المصرية للاتصالات إمكانية الاستعلام على فاتورة التليفون الأرضي وطرق سدادها من خلال الموقع الرسمي الخاص بها الموجود بالرابط التالي:

https://billing.te.eg/ar-eg/AccountInfo/PaymentChannels

إدخال كود المحافظة.

إدخال رقم التليفون الأرضي.

تظهر على الفور قيمة المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

ويمكن الاستعلام من خلال الاتصال على 19777، ثم إدخال رقم الهاتف المستعلم عنه وستظهر قيمة الفاتورة.

سنترالات الشركة المصرية للإتصالات.

ماكينات فوري.

ومكاتب البريد.

أحد منافذ الدفع الإلكتروني مثل: مصاري، فوري، سداد، بي، ممكن، خدماتي.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 من خلال أحد الوسائل التالية

الدفع نقدًا في أقرب فرع لشركة المصري للاتصالات.

الدفع عن طريق خدمات فوري المتاحة في جميع أنحاء البلاد.

الدفع إلكترونيًا باستخدام بطاقة الفيزا عبر خدمات الدفع الإلكتروني.

غرامة التأخير عن سداد فاتورة التليفون الأرضي

في حال التأخر عن سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي، تُوقع غرامة بقيمة 1.5% من قيمة الفاتورة، بحد أدنى 10 جنيهات عن كل شهر تأخير.