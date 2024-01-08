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الإثنين 08 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يناور بورقة السيسي لحسم صفقة محمود صابر

محمود صابر
محمود صابر

كثف نادي الزمالك مفاوضاته من أجل التعاقد مع محمود صابر لاعب بيراميدز المعار إلى نادي زد، خلال يناير الجاري.

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وقال الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يرى أن المطالب المادية المطلوبة لرحيل صابر ضخمة على خزينة النادي، خاصةً أنه بيراميدز يرغب في تحمل النادي الشرط الجزائي الخاص بقطع إعارته في الوقت الحالي".

وأضاف أمير هشام: "الزمالك يسعى لعرض عمرو السيسي لاعب وسط الفريق، على نادي زد مقابل السماح بقطع إعارة محمود صابر وإتمام انتقاله للفريق هذا الموسم

وأكمل أن نادي الزمالك لم يتواصل مع نادي إنبي، للحصول على خدمات أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي، خلال يناير الجاري.

وأتم: "الزمالك لم يدخل في أي تفاوض رسمي مع اللاعب أو ناديه، كما يتردد بشأن توقيعه وانتظار إنبي القسط الأول من الصفقة".

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