ختام امتحانات النقل الثانوية بالغربية الأزهرية

اختتم طلاب الصفين الأول والثاني الأزهري الثانوي، بقسميها الأدبي والعلمي، اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024، وسط متابعة جادة ومكثفة من رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية.

وتفقد فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية، بعض معاهد إدارة طنطا وقطور التعليمية، حيث اطمئن فضيلته علي انضباط اللجان، و مطابقة الأسئلة للمناهج الدراسية.

كما وجه فضيلته بأهمية تحري الدقة والشفافية خلال أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، واعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول، مشددًا على ضرورة إنهاء النتائج في المواعيد المقررة.

وقد أدى طلاب الصف الأول الثانوي للقسم العلمي الامتحان في مادتي الحديث وعلومه والأحياء، فيما أدى طلاب الصف الثاني الثانوى القسم العلمي الامتحان في مادتي البلاغة وتطبيقات الرياضيات.

بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي امتحاناتهم في مادتي الحديث وعلومه واللغة الفرنسية، وأدى طلاب الصف الثاني الأدبي الامتحان في مادتي البلاغة والمنطق.