محافظ البحرالأحمر يتفقد الأعمال الانشائية بطريق المطار

قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، بجولة تفقدية بطريق المطار بهدف متابعة وتقييم سير العمل في مشروع تطوير طريق مطار الغردقة الدولي.

تابع حنفي آخر الأعمال التجميلية للوحة الجدارية بوسط طريق المطار وأشار إلي ضرورة أن تنسجم اللوحة بشكل مثالي مع التطورات التي تتم بالجزيرة الوسطى.

واكد حنفي علي ضرورة التنسيق بين التصاميم الجديدة للوحة الجدارية واضفاء روح البيئة البحرية عليها لتتناسب مع طبيعة المدينة الساحلية .

كما وجه مدير جهاز التعمير بالمحافظة بضرورة توزيع الاضاءات بشكل يجذب الإنتباه وتتنوع مابين اضاءات واضحة تبرز جمال اللوحة الجدارية وأخرى خفيفة .

ومن جانب اخر وجه حنفي رئيس مدينة الغردقة بضرورة مراجعة حالة الإنارة والكهرباء والمزروعات من ميدان المحمدى حويدق الي طريق سفاجا الخارجي والمتابعة المستمرة لأعمدة الانارة داخل المدينة

ايضا شدد المحافظ علي ضرورة الانتهاء من تجميل مدخل مطار الغردقة الدولي باسرع وقت ممكن و الانتهاء من مشروع تحسين البنية التحتية بطريق المطار والارتقاء بجودة الطريق لضمان توفير بيئة استقبال مميزة للزوار.

رافق المحافظ اثناء الجولة اللواء تامر سمير رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ،اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ،المهندس حسني منصور رئيس جهاز التعمير اللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغرقة ومهندسي المقاولون العرب ومجموعة من الفنانين التشكيليين القائمين على تطوير الجدارية بطريق المطار.

جولة المحافظ