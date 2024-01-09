الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير الخارجية: المجتمع الدولي يعجز عن المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إننا يجب ألا نغفل سنوات وسنوات من الاعتداء على الحقوق الفلسطينية، فهناك احتلال معترف به دوليا يستهدف الفلسطينيين ويتعمد قتلهم وتهجيرهم من الأراضي وهدم المنازل وتوسيع رقعة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وطالب وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي يُعقد الآن مع نظيرته الألمانية في العاصمة الإدارية الجديدة، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، بأن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، مؤكدا "التعقيدات المتصلة بهذه القضية لابد أن ننظر لها بمنظور شامل ولابد التركيز على وقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع القضايا الأمنية ووصول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير".

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وأضاف "شكري"، أن كل الإجراءات والخطوات التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الحالي هدفها تهجير الفلسطينيين، متابعًا: "لا يمكن أن يظل 2 مليون فلسطيني محاصرون في رقعة في الجنوب بهذا الشكل ولا يتوافر لهم الاحتياجات الأساسية، ونتوهم أنه يوجد جهود تبذل لمنع التهجير، فلم نر جهودا حقيقية لمنع التهجير ومن ضمنها توسيع المساعدات".

وطالب بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلاً "لا يمكن أن نتحدث عن أمور قد يُفهم منها قبول هذا الوضع من العمليات العسكرية وقتل 23 ألف مدني، وهناك أكثر 10 آلاف طفل فقدو أرواحهم ومزيد منهم تحت الأنقاض، ومازال المجتمع الدولي عاجزا عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار ثم التعامل مع أي قضايا أخرى".

وأكد أن وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات لأكثر من 2 مليون مواطن يعيشون بالعراء دون مأوى ودون مأكل ورعايا صحية، هو أمر مهم، مشيرا لاستهداف البنية الأساسية وتدمير 70% من مباني غزة، مقدمًا التعازي لأهالي الشهداء الفلسطينيين.

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