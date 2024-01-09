سامح شكري يحرج وزيرة الخارجية الألمانية: "لماذا لا نسمع إدانة استهداف الصحفيين بغزة"

أعرب سامح شكري وزير الخارجية، عن أسفه لاستشهاد المزيد من الصحفيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "اعتدنا عندما يتعرض صحفي للضرر أن يهب المجتمع الدولي للإدانة والانتقاد، لكن لم نسمع أي إدانة عن استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين واستهداف المدنيين أيضا، بخلاف منع دخول الصحفيين والمسؤولين إلى قطاع غزة بشكل متعمد وكبير".

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي منعقد مع نظيرته الألمانية في العاصمة الإدارية الجديدة، نقلته "القاهرة الإخبارية"، أنّه يجب النظر والاستماع للأطفال ممن فقدوا أسرهم بالكامل، فمعاناتهم ترقى لنفس المرتبة الإنسانية لقضايا أخرى مثل قضايا المحتجزين لدى فصائل المقاومة.

وشدد وزير الخارجية، على أنّ الصراع بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيلي لم يبدأ يوم 7 أكتوبر، متابعا: "يجب ألا نغفل سنوات وعقود من الاعتداء على الحقوق الفلسطينية واستهداف الفلسطينيين والقتل المتعمد وهدم المنازل".