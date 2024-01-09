سامح شكري: المساعدات الإنسانية لغزة تواجه تعطيلًا كبيرًا من إسرائيل

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية الألمانية علاقات وثيقة تطورت خلال الأعوام الماضية ومتشعبة، وجار التطلع لاستمرار العمل الوثيق مع ألمانيا لتحقيق المصلحة المشتركة، فالشراكة الألمانية استراتيجية، ونتطلع لاستمرار التواصل والتشاور من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين أو تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي يعقده وزير الخارجية مع نطيرته الألمانية في العاصمة الإدارية الجديدة، نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن وزيرة الخارجية الألمانية ستذهب إلى العريش ومعبر رفح للإطلاع بشكل مباشر على الجهود الضخمة التي تبذلها مصر والهلال الأحمر المصري في توفير المساعدات الإنسانية، رغم التعطيل الكبير بسبب عمليات التحقق المبالغ بها من جانب الجانب الإسرائيلي.

وشرح شكري أن العمليات الإسرائيلية والجرائم مستمرة بحق الشعب الفلسطيني من استهداف النازحين للتوجه إلى الجنوب، والتهجير القسري من شمال القطاع لجنوبه والمعاناة الإنسانية، إذ قتل 23 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال، مؤكدا على الرفض التام للإجراءات المتخذة ضد الشعب الفلسطيني وإجباره على التهجير، وضرورة وقف إطلاق النار وهو أمر حتمي للتعامل مع هذه الأزمة.