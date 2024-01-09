الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة 2024..يسعى العديد من مالكي السيارات لتجديد رخصة السيارة قبل انتهاء المدة القانونية لصلاحيتها، ومعرفة طرق تجديد الرخصة والأوراق المطلوبة تفاديا للتعرض للمساءلة القانونية ، وحددت إدارات تراخيص المرور شروط وخطوات لتجديد رخصة السيارة، حيث يجب على مالك السيارة التوجه أولا إلى وحدة المرور التابعة لمحل إقامته، حسب العنوان المدون فى بطاقة الرقم القومى، وشراء ملف تجديد الرخص من المرور بحسب المدة المطلوب تجديدها من سنة إلى ثلاث سنوات، وخدمات المرور أحد الخدمات الشرطية التي تقدمها وزارة الداخلية للجماهير، ويسارع الكثير ممن انتهت رخص تسيير سياراتهم لتجديدها، ويتساءل الكثيرون عن الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة المنتهية.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة سيارة، وتكلفة الرسوم التي يجب دفعها وفقا للقانون لتجديد الرخصة.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

عند الشروع في تجديد رخصة السيارة يتوجب على مالك تلك السيارة إحضار مجموعة المستندات التالية:

تقديم ما يثبت صفه طالب الترخيص " بطاقة الرقم القومي لمالك السيارة".

نموذج من المرور كطلب لتجديد رخصة السيارة ويتم الحصول عليه من وحدة المرور.

سداد رسوم التأمين الإجباري عن وقوع حوادث السيارة.

شراء ملف للتجديد ويكون حسب مدة الترخيص.

تقديم مستند بسداد قيمة الضرائب والرسوم الخاصة بالترخيص السيارة.

تقديم مستند للتأكد من تحقيق الأمن والمتانة في السيارة.

تقديم مستند بشراء مثلث عاكس للضوء، وحقيبة إسعافات أولية، وطفاية الحريق للسيارة.

ضرائب ترخيص السيارات لمدة 3 سنوات

تبلغ ضريبة ترخيص السيارات لمدة 3 سنوات للمحركات أكثر من 1030 إلى 1330 CC تقدر بـ675 جنيها.

تبلغ ضريبة ترخيص السيارات لمدة 3 سنوات للمحركات أكثر من 1330 إلى 1630 CC تقدر قيمة الضريبة 1050 جنيها.

تبلغ ضريبة ترخيص السيارات لمدة 3 سنوات للمحركات من 1330 إلى 1630 CC، تُقدر قيمة الضريبة بـ2250 جنيها.

تبلغ ضريبة ترخيص السيارات لمدة 3 سنوات للمحركات السيارة من 1630 إلى 2030 CC تقدر قيمة الضريبة 9000 جنيه.

خطوات تجديد رخصة السيارة من وحدات المرور

التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل إقامتك.

شراء ملف تجديد رخصة السيارة المنتهية، حيث يكون الملف وفقًا للمدة المطلوب تجديدها من سنة إلى ثلاث سنوات.

الذهاب إلى الموظف المختص من أجل بدء الفحص الفني للسيارة.

سيقوم الموظف المختص حينها بالتأكد من وجود الطفاية والمثلث وشنطة الإسعافات، وفي حال عدم توافر أي واحدة منهم فيشتريها مالك السيارة.

بعد الانتهاء من الفحص الفني وتجهيز الأوراق المطلوبة واذهب إلى شباك تجديد رخصة السيارة المنتهية.

تقديم الأوراق وسيفحص الموظف المختص جميع الأوراق وسيطلب منك حينها دفع الرسوم.

الحصول على إيصال الدفع.

بعدها يتم تسليم الرخصة في الوقت المحدد.