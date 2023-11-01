طريقة استخراج بدل تالف رخصة القيادة إلكترونيًا.. يعد محل اهتمام قطاع كبير من المواطنين الذين يرغبون في استخراج رخصة قيادة أون لاين، وفي إطار التيسير على المواطنين، تتيح وزارة الداخلية إمكانية استخراج بدل فاقد رخصة قيادة من خلال موقعها الإلكتروني.

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة قيادة

الدخول على موقع وزارة الداخلية من هنا

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على الموقع.

النقر على أيقونة دليل الخدمات.

النقر على أيقونة بدل فاقد رخصة قيادة

الموافقة على الشروط وإدخال بيانات الرخصة

دفع رسوم المخالفات، وبعدها تسدد رسوم الخدمة.

أخيرًا تستلم رخصة القيادة.

شروط استخراج رخصة قيادة دراجة نارية

ألا يقل عمر طالب استخراج الرخصة عن 18 عامًا.

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية.

أن يكون المتقدم لائق صحيًا لقيادة الموتوسيكل ولا يعاني من ضعف في النظر أو أي إعاقة آخرى.

ألا يكون صادر ضده حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

خطوات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية

التوجه إلى وحدة المرور التابع له المتقدم ببطاقة الرقم القومي.

شراء نموذج 265 من داخل وحدة المرور.

صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

استخراج شهادة طبية من الجهات المختصة داخل المرور بحالة النظر والباطنة.

اجتياز المتقدم اختبار الاشارات الشفوي والعملي