تعرف على إجراءات ترقيات مُعلمي أزهر الشرقية

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن إدارة التدريب بالمنطقة بدأت من اليوم الثلاثاء، تنفيذ دورات تدريبية لترقي معلمي منطقة الشرقية الأزهرية المستهدفين للترقية لأعضاء هيئة التعليم الخاضعين لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحتهما التنفيذية لمن أتم المدة البينية خمس سنوات حتى 31/12/2022، وذلك خلال شهري يناير وفبراير 2024 بمقر ديوان عام المنطقة، وعدد من الإدارات التعليمية؛ تخفيفا وتيسيرا على المعلمين.

وأضاف رئيس المنطقة أنه يمكن لمعلمي الأزهر الشريف بمنطقة الشرقية الأزهرية معرفة مقر التدريب وميعاده ومدته بأحد الطرق الآتية: الاستفسار المباشر من مدير إدارة التدريب بالمنطقة، الاستعلام إلكترونيًّا عن طريق البوابة الالكترونية برقم الكود الخاص بكل معلم، أو عن طريق رسائل sms المرسلة للمعلمين، أو التواصل مع قسم كادر المعلم بالمنطقة.

وأوضح الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، أن تقييم المدربين سيتطلب: تقييم المتدربين بإجمالي 50 نقطة توزع بمعدل 2 نقطة لكل يوم حضور، 4 نقطة للمشاركة اليومية مع المدرب، إضافة إلى 32 نقطة للاختبار البعدي.

ووجه المدربين بالحضور لمقر التدريب قبل الميعاد المحدد لكل معلم بنصف ساعة على الأقل، مع الإلتزام بالضوابط والتعليمات التي تقرها إدارة التدريب بالمنطقة نحو ترتيب الجلوس والهدوء ومراعاة مواعيد الحضور والحرص على التوقيع بكشف الحضور والانصراف لمدة 3 أيام وهي مدة البرنامج التدريبي لكل معلم، مع استلام إخلاء الطرف في نهاية البرنامج التدريبي، علمًا بأن استيفاء ملفات الترقي.

يشار إلى أن أعمال التدريب تتم تحت رعاية قطاع المعاهد الأزهرية والإدارة العامة للتدريب بقيادة الدكتور شريف سميح.