وزير الشباب والرياضة يطمئن على الحالة الصحية للعامري فاروق

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي في المستشفى صباح اليوم، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للعامري فاروق، نائب رئيس نادي الأهلي، راجيًا من المولى عزَّ وجل أن يمَّن عليه باكتمال الشفاء.

ويرقد العامري فاروق، نائب رئيس نادي الأهلي في العناية المركزة بأحد المستشفيات في غيبوبة تامة منذ شهرين، بعد إصابته بنزيف في المخ.

وتعرض فاروق لوعكة صحية طارئة يوم 7 نوفمبر 2023، إذ فقد الوعي وتعرض للإغماء وهو يمارس عمله في النادي الأهلي.

وأصيب نائب رئيس النادي الأهلي بنزيف حاد في المخ أدخله أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية، ثم أجرى على أثرها 5 عمليات جراحية في المخ، ويرقد من وقتها في غيبوبة.