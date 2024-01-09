رجعت الشتوية.. أمطار ورياح وسقيع بداية من غدٍ الأربعاء

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من غدٍ الأربعاء تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 لـ 4 درجات، كما تنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مؤكدة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ومناطق من السواحل الشرقية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأكدت الأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار يومي الخميس والجمعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 19 والصغرى 11

السواحل الشمالية:- العظمى 18 والصغرى 13

جنوب سيناء:- العظمى 25 والصغرى 15

شمال الصعيد:- العظمى 19 والصغرى 7

جنوب الصعيد:- العظمى 26 والصغرى 11

درجات الحرارة المتوقعة الخميس

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 18 والصغرى 10

السواحل الشمالية:- العظمى 17 والصغرى 13

جنوب سيناء:- العظمى 22 والصغرى 14

شمال الصعيد:- العظمى 18 والصغرى 6

جنوب الصعيد:- العظمى 22 والصغرى 10

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 18 والصغرى 11

السواحل الشمالية:- العظمى 18 والصغرى 11

جنوب سيناء:- العظمى 22 والصغرى 14

شمال الصعيد:- العظمى 18 والصغرى 6

جنوب الصعيد:- العظمى 22 والصغرى 10

درجات الحرارة المتوقعة السبت

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 19 والصغرى 11

السواحل الشمالية:- العظمى 19 والصغرى 11

جنوب سيناء:- العظمى 24 والصغرى 15

شمال الصعيد:- العظمى 20 والصغرى 7

جنوب الصعيد:- العظمى 23 والصغرى 11

درجات الحرارة المتوقعة الأحد

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 19 والصغرى 10

السواحل الشمالية:- العظمى 16 والصغرى 10

جنوب سيناء:- العظمى 26 والصغرى 15

شمال الصعيد:- العظمى 20 والصغرى 6

جنوب الصعيد:- العظمى 23 والصغرى 11