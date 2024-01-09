صحة الشرقية: تقديم الخدمات الطبية لمليون مواطن خلال عام

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، المشاركة في الحملات القومية، قامت بتقديم الخدمات الصحية وتطعيم ما يقارب مليون مواطن بالمحافظة، خلال عام ٢٠٢٣، حيث تمكنت الفرق الطبية المشاركة في حملة تطعيم طلبة المدارس بالطعم السحائي من تطعيم ٢٢٠٧٨٧ طالبًا، وتطعيم ٢٧٩٦١٨ طالبًا بالطعم الثنائي بنسبة تغطية بلغت ٩٩%.

وأكد وكيل صحة الشرقية، أن حملة حقك تنظمي قدمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد ٣٨٨,٩٦٠ منتفعة على ثلاثة مراحل خلال العام، حيث بلغ عدد السيدات المنتفعات بوسائل تنظيم الأسرة ٢٥٩,١١٣ سيدة، بالإضافة لفحص السيدات بالأشعة فوق الصوتية، وتقديم خدمة الكشف الطبي في تخصصات الأطفال والنساء والباطنة.

وأضاف الدكتور هشام مسعود، أن الفرق الطبية بإدارة تنظيم الأسرة بالمحافظة نجحت خلال قرابة ثلاثة أشهر من حصر عدد ١,٢٢٢,٦٧٦ سيدة متزوجة وفي سن الإنجاب وتسجيل موقفهن من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتقديم الوسائل لعدد ٨٩ ألف منتفعة جديدة من غير المستخدمات للوسائل والمنقطعات عن الاستخدام، وذلك بعد تلقي المشورة من خلال حملة طرق الأبواب، والتي تأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، هذا بالإضافة إلى تنفيذ حملة توعوية وخدمية وعمل حصر لجميع السيدات المتزوجات وفي سن الحمل والإنجاب من عمر ١٥ عامًا حتى ٤٩ عامًا، لافتًا إلى أن الحملة تهدف إلى حصر السيدات المتزوجات في سن الإنجاب، ومعرفة الموقف الفعلي من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعمل قاعدة بيانات دقيقة، بجانب تقديم المشورة والتوعية بشكل مباشر ورفع معدل الاستخدام بالمحافظة.

وأكد "مسعود" استمرار تقديم الخدمات الصحية والتطعيمات للمواطنين بمحافظة الشرقية، من خلال الفرق الطبية بمختلف الحملات القومية بالمحافظة، بجانب خدمة التطعيمات الروتينية، وخدمات تنظيم الأسرة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مقدماً الشكر للدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، وللدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة، والدكتورة مريم محمود مسئولة التطعيمات، ولجميع الفرق الطبية المشاركة في الحملات القومية، وجميع القائمين علي هذا العمل نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.