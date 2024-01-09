رئيس جامعة أسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات العلوم والطب

تفقد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2024/2023؛ بعدد من كليات الجامعة، والتي يتم انعقادها وسط إجراءات تنظيمية وإدارية؛ لضمان حسن سير أعمال الإمتحانات، وذلك برفقة الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة؛ على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات، واتخاذ كل التدابير اللازمة؛ لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، ومواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال، من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات، ولائحته التنفيذية.

بدأت الجولة؛ بتفقد الدكتور المنشاوي لأعمال امتحانات الفرقة الأولي، لكلية العلوم، بمدرج (٣)، وكان فى استقباله الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد الكلية، والدكتور محمد أبو العيون وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال جمال بدر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

أعقب ذلك، توجه الدكتور أحمد المنشاوي، لتفقد امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الطب؛ بالصالتين (س)، (ص)، والبالغ عددهم (٧٥٠) طالباً وطالبة، من بينهم عددٍ من الطلاب الوافدين، وكان في استقباله الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، والدكتور محمد عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من الأساتذة، ومسئولي شئون الطلاب بالكلية.

وفي ختام الجولة، تفقد رئيس الجامعة، امتحانات الفرقة الأولي، لكلية الحقوق، والمقامة بصالة (م)، وقاعة (١) بصالات الامتحانات، أمام كلية الهندسة، وذلك بحضور الدكتور رجب كحلاوي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أساتدة الكلية، كما تفقد سيادته العيادة الطبية الملحقة بصالات الامتحانات؛ للتأكد من توفر الإسعافات الأولية اللازمة، وتقديم الرعاية الطبية للحالات الطارئة أثناء فترة الامتحانات.

واطمأن الدكتور المنشاوى، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة؛ لتوفير الهدوء، والمناخ الملائم للطلاب داخل لجان الامتحانات، وإتاحة كافة سبل الأمان والراحة لهم، وتواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين، والمراقبين داخل اللجان؛ للإجابة عن استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم، وحل أي مشكلة مفاجئة خلال الامتحانات.

وقام رئيس الجامعة، خلال الجولة؛ باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات، ومدى صعوبتها، وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء انعقاد الامتحانات.

جدير بالذكر؛ إن إمتحانات الفصل الدراسى الأول؛ انطلقت بجامعة أسيوط، فى مطلع يناير 2024؛ ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية الشهر ؛ وذلك وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة للامتحانات.

رئيس جامعة أسيوط أثناء تفقده سير الامتحانات

رئيس جامعة أسيوط أثناء تفقده سير الامتحانات

رئيس جامعة أسيوط أثناء تفقده سير الامتحانات

رئيس جامعة أسيوط أثناء تفقده سير الامتحانات

رئيس جامعة أسيوط أثناء تفقده سير الامتحانات

رئيس جامعة أسيوط أثناء تفقده سير الامتحانات

رئيس جامعة أسيوط أثناء تفقده سير الامتحانات

رئيس جامعة أسيوط أثناء تفقده سير الامتحانات