تعليم سوهاج يشارك في فعاليات ورشة عمل تميز المعلم

شارك الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، فعاليات ورشة عمل مبادرة تميز المعلم بمحافظة الأقصر، بحضور الدكتورة راندة شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة حبيبة بركات، مدير الإدارة العامة للتعليم الإبتدائي بالوزارة، وبمشاركة مديري مديريات محافظة أسوان وقنا، ومديري إدارات التعليم الإبتدائي المركزي، وموجهي عموم المواد الدراسية المختلفة بالمديريات المشاركة، وذلك في إطار خطة الدولة ووزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية، ورفع الكفاءة المهنية، وتطوير قدرات معلمي المدارس الإبتدائية لدعم وتحسين العملية التعليمية للطلاب .

تأتي مبادرة تميز المعلم ضمن مشروع مدته خمس سنوات ( ٢٠٢٢-٢٠٢٧) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID ) والتي ينفذها مركز تطوير التعليم (EDC) بهدف تحسين جودة وتأهيل المعلمين أثناء دراستهم في الجامعات المصرية بما يلبى احتياجات وزارة التربية والتعليم ومتطلبات النظام التعليمي الجديد

وأكد الدكتور ياسر محمود، أن الورشة ارتكزت على مناقشة التحديات والحلول المقترحة لدعم التواصل والتعاون والتنسيق الكامل والمستمر بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف دعم تطبيق منظومه التعليم الجديدة من خلال مجموعة من المعارف والمهارات الواجب اكتسابها لدى معلمي المرحلة الابتدائية خلال دراستهم بالكلية لتمكين الخرجين من التطبيق الفعال للنظام التعليمي الجديد.

وضم وفد سوهاج المشارك في ورشة عمل مبادرة تميز المعلم فاضل النحاس مدير إدارة التعليم الإبتدائي المركزي بديوان المديرية وصفاء عبد المحسن خليل موجه عام العلوم وعبد الفتاح العدوي موجه عام اللغة العربية وأسامة عبد الجليل موجه عام الرياضيات والدكتور أسامة محمود مكي موجه عام اللغة الإنجليزية.