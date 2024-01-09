عاجل.. قفزة جنونية في أسعار الذهب الآن

يشهد المعدن الأصفر قفزة جنونية في الأسعار، اليوم الثلاثاء، وذلك استكمالًا لسلسلة الارتفاعات الضخمة التي شهدها سوق الذهب على مدار الأسابيع الماضية، إذ سجل أسعار تاريخية وقياسية للمرة الأولى.

وتجاوز عيار 21 الأكثر مبيعًا بأسواق الذهب، الـ3500 جنيهًا منذ أيام قليلة ليتراجع بعد ذلك إلى حوالي 3250 جنيهًا.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم

عيار 10:- 1548 جنيهًا.

عيار 14:- 2167 جنيهًا.

عيار 18:- 2786 جنيهًا.

عيار 21:- 3250 جنيهًا.

عيار 24:- 3714 جنيهًا.

الجنيه الذهب:- 26000 جنيهًا.

أوقية الذهب:- 115514 جنيهًا.