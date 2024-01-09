ياسر إدريس: إجراءات اللجنة الأولمبية ضد هشام حطب سليمة 100%

صرح ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بأن إجراءات اللجنة الأولمبية ضد هشام حطب سليمة 100%.

وقال إدريس: "تلقينا خبر إيقاف هشام حطب بسبب المخالفات الخاصة باتحاد الفروسية، وقمنا بعقد الاجتماع وإيقاف حطب بعد ذلك، وهو أمر وارد يحدث في كل دول العالم، والدليل ما حدث مع جوزيف بلاتر رئيس الفيفا في وقت سابق، وسبق أن حدث أيضا ذلك في اللجنة الأولمبية العراقية؛ لأن المخالفات المالية أمر يخص الدولة".

وأضاف: "هناك قرارات كانت تتخذ بشكل منفرد مثل إيقاف بعض أعضاء نادي سموحة، وغيرها من القرارات التي كان يتخذها بشكل فردي دون الرجوع لباقي أعضاء اللجنة الأولمبية، وقمنا باستدعائه للتحقيق، لكنه قرر رفع دعاوى قضائية في القضاء الإدارية".

واستطرد: "لدينا قضية عادلة، وأي شخص مخطئ يجب محاسبته، ومن حقه الدفاع عن نفسه أمام أعضاء الجمعية العمومية يوم 13 يناير، لأننا نعمل بشفافية كاملة، ومجلس الإدارة أخذ قرارًا رسميًا بشأن ايقاف هشام حطب بالإجماع من 12 عضوًا، كنا نريد السير بهدوء من أجل سمعة مصر، لكن حطب يصر على التصعيد، ووصلنا فقط خطاب يوم 3 يناير، وتم مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية بكافة الأمور".

واختتم إدريس تصريحاته مشددا على أن ما يحدث مؤخرا لن يؤثر على تقدم مصر بطلب لاستضافة الأولمبياد، قائلا "لدينا أكبر مدينة رياضية في العالم، ولدينا منشآت كبيرة وضخمة ومؤهلين لاستضافة الأولمبياد".