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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وفد رفيع المستوى من اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية يصل مصر لبحث إيقاف هشام حطب

بوابة الوفد الإلكترونية

يصل يوم الخميس المقبل وفد رفيع المستوى من اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية "أنوكا" برئاسة الجزائري مصطفى براف، إلى القاهرة من أجل بحث ملف تجميد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية السابق، والصادر في حقه قرارًا بالإيقاف.

ومن المقرر أن يتطلع وفد "أنوكا" على كافة المستندات والأدلة التي جهزها مسؤولو اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، للتأكيد على أن قرار إيقاف هشام حطب صدر من أعضاء مجلس إدارة اللجنة دون تدخل من أي جهة.

وجهز مسئولو اللجنة الأولمبية ملفًا كاملًا عن المخالفات الإدارية التي ارتكبها "حطب" خلال رئاسته لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ومن ضمنها اتخاذ قرارات فردية دون الرجوع للمجلس.

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