الأولمبية الدولية تطالب وزير الرياضة بإلغاء قرار إيقاف هشام حطب

طالبت اللجنة الأولمبية الدولية، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بإلغاء قرار إيقاف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للفروسية، بأثر فوري.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية، في خطاب رسمي أرسلته إلى وزير الرياضة، أن قرار إيقاف هشام حطب يعتبر باطلًا ولاغيًا ويخالف الميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية المصرية المعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية، أن المادة 27.6 من الميثاق الأولمبي تنص على أن "يجب على اللجان الأولمبية الوطنية الحفاظ على استقلالها ومقاومة جميع الضغوط من أي نوع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضغوط السياسية أو القانونية أو الدينية أو الاقتصادية التي قد تمنعها من الامتثال للميثاق الأولمبي".

كما أشارت اللجنة إلى أن المادة 27.9 من الميثاق الأولمبي تنص على أن "بصرف النظر عن التدابير والعقوبات المنصوص عليها في حالة انتهاك الميثاق الأولمبي، يجوز للمجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية اتخاذ أي قرارات مناسبة لحماية الحركة الأولمبية في بلد اللجنة الأولمبية الوطنية، بما في ذلك تعليق أو سحب الاعتراف من هذه الشركة الوطنية للنفط إذا كان الدستور أو القانون أو اللوائح الأخرى المعمول بها في الدولة المعنية، أو أي تصرف من جانب أي هيئة حكومية أو هيئة أخرى يتسبب في تعطيل نشاط الشركة الوطنية للنفط أو صنع إرادتها أو التعبير عنها. "يجب على المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية أن يتيح فرصة للجنة الأولمبية الدولية للاستماع إليها قبل اتخاذ أي قرار من هذا القبيل".

وأردفت اللجنة الأولمبية الدولية قائلة: "بالإضافة إلى ذلك تنص الفقرة (5) من المبادئ الأساسية للحركة الأولمبية التي تسلط الضوء على استقلالية الرياضة، على ما يلي: اعترافًا بأن الرياضة تحدث في إطار المجتمع، يجب على المنظمات الرياضية داخل الحركة الأولمبية أن تطبق الحياد السياسي، ولها حقوق والتزامات الاستقلال الذاتي والتي تشمل وضع قواعد الرياضة والتحكم فيها بحرية، وتحديد هيكل وإدارة منظماتها والتمتع بالحق في الانتخابات دون أي تأثير خارجي، والمسؤولية عن ضمان تطبيق مبادئ الحكم الرشيد".

وطالبت اللجنة الأولمبية الدولية بإلغاء القرارات المتخذة ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للفروسية بأثر فوري والالتزام بالنظام الأساسي للاتحادات الدولية، والميثاق الأولمبي وقانون الرياضة المصري الذي أقره رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللجنة الأولمبية الدولية وذلك لمنع أي قرارات قد تؤثر على الرياضة في مصر، وبالتالي على استعدادات مصر للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.