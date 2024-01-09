إسرائيل تعترف بتلقي ضربة عسكرية من حزب الله لأحد معاقله بلبنان

اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم، الثلاثاء، بأن طائرة مُسيرة تابعة لحزب الله أطلقت من لبنان ضربت مقر قيادته الشمالية في "صفد".

وأضاف الجيش في بيان أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية - أنه لم تقع إصابات نتيجة للهجوم، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط،.

وأظهرت لقطات تصاعد الدخان من ساحة انتظار للسيارات في القاعدة. ولحقت أضرار طفيفة بمبنى مُجاور.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صواريخ اعتراضية على "أجسام طائرة" أخرى دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.

وأضاف أن عدة صواريخ وقذائف أطلقت أيضًا من لبنان على مستوطنتي "المالكية" و"يفتا" على الحدود.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ سلسلة من الضربات هذا الصباح على أهداف لحزب الله في كفركلا بجنوب لبنان، وتم إصابة فرقة إطلاق طائرات مسيرة قبل أن تتمكن من تنفيذ هجوم على حد قوله.