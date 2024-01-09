عاجل
عاجل.. قفزة جنونية في أسعار الذهب الآن
الثلاثاء 09 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تعترف بتلقي ضربة عسكرية من حزب الله لأحد معاقله بلبنان

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم، الثلاثاء، بأن طائرة مُسيرة تابعة لحزب الله أطلقت من لبنان ضربت مقر قيادته الشمالية في "صفد". 

txt

مساعد وزير الخارجية الأسبق: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة أولوية قصوى لمصر

txt

وزير الخارجية: استمرار الاحتلال الإسرائيلي سبب رئيسي لعدم استقرار المنطقة

وأضاف الجيش  في بيان أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية - أنه لم تقع إصابات نتيجة للهجوم، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط،.

وأظهرت لقطات تصاعد الدخان من ساحة انتظار للسيارات في القاعدة. ولحقت أضرار طفيفة بمبنى مُجاور.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صواريخ اعتراضية على "أجسام طائرة" أخرى دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.

وأضاف أن عدة صواريخ وقذائف أطلقت أيضًا من لبنان على مستوطنتي "المالكية" و"يفتا" على الحدود. 

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ سلسلة من الضربات هذا الصباح على أهداف لحزب الله في كفركلا بجنوب لبنان، وتم إصابة فرقة إطلاق طائرات مسيرة قبل أن تتمكن من تنفيذ هجوم على حد قوله. 

مواد متعلقة

استشهاد نجلي شقيق وائل الدحدوح في قصف من الاحتلال الإسرائيلي

يرضع الماء بدلا الحليب.. طفل فلسطيني شاهد على مجازر الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يُكثف غاراته على مناطق متفرقة في القطاع

وزير الدفاع الإسرائيلى: هجوم الفصائل الفلسطينية فى 7 أكتوبر هز إحساسنا بالأمن

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: الحرب في غزة ستستمر وقتًا أطول
الجريدة الورقية