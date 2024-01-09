مساعد وزير الخارجية الأسبق: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة أولوية قصوى لمصر

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أولوية القصوى لمصر الآن، إذ يوجد ربط بين وقف العدوان والأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية، وفي الوقت ذاته الاتفاق على من يدير قطاع غزة، متابعا: “عند التحدث حول إدارة القطاع، يوجد 3 عناصر أساسية هي الإدراة المحلية، الترتيبات الأمنية، إعادة التعمير”.

إعادة تعمير قطاع غزة

وأضاف خلال حواره لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مسألة إعادة تعمير قطاع غزة لن تجرى إلا في حالة ضمان عدم هجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع مرة أخرى، ولكن لا يوجد ضمان لذلك، موضحا أن الدول المانحة والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية ومؤسسات التمويل الأوروبية لن تضخ أموالا لإعادة التعمير في قطاع غزة، إلا في حالة ضمان عدم تكرار ما يحدث الآن.

مصر لديها رؤية واضحة وصريحة في الحرب على قطاع غزة

وتابع: “خلال الحروب الأربعة الماضية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2008/ 2009 حتى عام 2021، كان يجرى جزئيا إعادة بناء ما دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي”، مشيرا إلى أنه جرى تدمير بين 60% لـ70% من المباني والبنية التحيتة منذ 7 أكتوبر الماضي، والأمم المتحدة أكدت دمار مباني بصورة كاملة، ومصر لديها رؤية واضحة وصريحة في الحرب على قطاع غزة.