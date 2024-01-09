مركز النيل للإعلام بأسيوط يشارك في معرض منتجات “بلدنا”

قام مركز النيل للإعلام بأسيوط، بزيارة معرض منتجات “بلدنا” الذي تنظمه إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط.

يأتي ذلك فى إطار فعاليات الحملة الاعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لدعم الصناعة المصرية تحت شعار “مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا” برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة بمقر المكتبة العامة بمدينة أسيوط

تشجيع دعم واستهلاك المنتجات المصرية

وتم استقبال الوفد من قبل إدارة الأسر المنتجة برئاسة جيهان حفنى علي مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط وتم تقديم شرح مفصل عن المعروضات والمنتجات المحلية التي تمثل تنوع صناعة مصر وتهدف الحملة الإعلامية إلى تشجيع دعم واستهلاك المنتجات المصرية وتعزيز الوعي بأهمية دعم الصناعة المحلية. كما يأتي ذلك في إطار تعزيز الوعي بأهمية دعم الصناعة المحلية.

احترافية الصناعة المصرية

وتم خلال الزيارة عرض مجموعة متنوعة من المنتجات المصرية التقليدية والحديثة التي تمثل تنوع واحترافية الصناعة المصرية

وقام ممثلو مركز النيل للإعلام بجولة في المعرض حيث التقوا بالعديد من أصحاب المشاريع والحرفيين والمنتجين، وتبادلوا الآراء والافكار حول كيفية دعم هذه المبادرات وتسويق منتجاتهم بشكل فعال.

دعم الصناعة المصرية

وقد لاقى المعرض استحساناً كبيراً وحظي بإقبال كبير من قبل الجمهور، حيث اعتُبرت هذه الزيارة خطوة مهمة في تعزيز توجه الإعلام المحلي نحو دعم الصناعة المصرية وتشجيع رواد الأعمال ويشارك فى المعرض سيدات وفتيات يعرضن منتجاتهن المختلفة والمتنوعة من المفروشات، المجسمات المصنوعة من الخرز، الاكسسورات، الملابس ومنتجات خان الخليلى التى تتميز بها المحافظة

وأكدت جيهان حفنى على أهمية التعاون مع مركز النيل للإعلام بأسيوط لتبنى التوصيات والمقترحات الداعمة للصناعة المحلية ومنها وضع خريطة استثمارية بها أهم الصناعات التى تلبى احتياجات السوق المحلى بالمحافظة

وقد شارك فى افتتاح فعاليات المعرض سحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط وفاطمة أحمد حسين أخصائى إعلام أول بالمركز

في تصريحات خاصة لـ “الوفد” أكدت سحر محمد حسين مدير مركز النيل للاعلام على أهمية دعم الصناعة المحلية وتشجيع استهلاك المنتجات المصرية.

وأعربت عبير عن تقديرهما للجهود التي بذلت من قبل إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ودورها في تعزيز الاقتصاد المحلي.

وأشارت عبير إلي أهمية تعزيز الوعي بأهمية دعم الصناعة المحلية ودور المنتجات المصرية في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ويأتي هذا الجهد في إطار استراتيجية وطنية أكبر لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة