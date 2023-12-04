الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العراق: استهداف قاعدة عين الأسد والقبض على إرهابيين في الانبار

العراق
العراق

 

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين عن تعرض قاعدة عين الاسد التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي، غربي الانبار ، إلى إستهداف بطائرة مسيرة فجر اليوم الاثنين ، دون ذكر مزيد من التفاصيل .

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وفي سياق متصل،قالت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية القت القبض على ثلاثة ارهابيين في محافظة الانبار مشيرة إلى بيان لخلية الإعلام الأمني قائلا "إن قوات جهازِ مكافحة الإرهاب استمرت بتنفيذ عمليات نوعية تستهدف أوكار الظلام ، اذ تمكن الأبطال من تنفيذ عمليات إلقاء قبض بحق ثلاثة إرهابيين وضبطت كدسا للعتاد في محافظة الانبار،بعمليات خاطفة على اثر معلومات استخبارية دقيقة ".

وأضافت"نينا" نقلا عن مصدر أمنى عراقى "أن قوات النخبة ، بدأت خطة الانتشار الامني الفعلي في / 3 / مناطق في ديالى ضمن اجراءات احترازية ورسالة دعم امن المحافظة بعد أن شهدت خروقات في الأونة الاخيرة " لافتة إلى أن " قوات النخبة ستبقى الى ما بعد الانتخابات المحلية ، وستكون تحت إمرة عمليات ديالى في تنفيذ المهام الامنية ".

بدورها، اعلنت قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي، عن معالجة تجمع لعناصر داعش الإرهابي في منطقة الهورة شرق صلاح الدين 

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي نقلته "نينا" أن "قوة من الفوج الثاني في اللواء 88 استهدفت تجمعا لعناصر داعش الإرهابي بعد رصده بالكاميرات الحرارية ، وتمت معالجته بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ولاذ بالفرار " مضيفا أن " قام اللواء بنشر مقاتليه في المنطقة ومازال البحث جاريا عن عناصر داعش ".

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