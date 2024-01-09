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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف حصيلة خسائر غزة جراء القصف المتواصل للاحتلال

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

كشف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبدالجليل حنجل، أن الجمعية تواصل تقديم الخدمة الطبية في غزة بالرغم من الأوضاع الصعبة والمعقدة واستمرار القصف الإسرائيلي في القطاع وتعرض الطواقم الطبية للاستهداف.

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وقال متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني في مداخلة تليفزيونية، "إنه تم استهداف 18 مبنى تابعًا للهلال الأحمر الفلسطيني وتدمير 15 سيارة إسعاف وإلحاق الضرر بـ 20 سيارة أخرى"، مشيرا إلى أنه في منطقة جباليا هناك نقطة طبية تابعة للجمعية تقدم خدماتها البسيطة والمتوسطة لصعوبة الأوضاع.

وأضاف أنه إلى جانب عمليات القصف الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة التي ينتج عنها وقوع شهداء وإصابات، فالضفة الغربية تشهد اقتحامات متكررة تسفر عن إصابات حيث أصيب 9 أشخاص في نابلس خلال عملية اقتحام.

وتابع أن المستشفيات الميدانية تعمل جنوب قطاع غزة للتخفيف عن المستشفيات التي لا زالت في الخدمة، لافتا إلى النقص الكبير الذي تعانية المستشفيات في مستلزمات عمليات الجراحة في ظل وجود عدد كبير من الإصابات التي تكون معظمها في العظام بسبب عمليات القصف .

وأوضح أن هناك تقديرات بوجود 5 آلاف مصاب بالحاجة إلى تلقي العلاج خارج غزة نظرا لتهالك المنظومة الطبية في القطاع، مؤكدا الحاجة الملحة للأدوية المخدرة والمسكنة والأدوات جراحية .

وأشار إلى أنه تم تدمير 65 ألف مبنى بشكل كامل و290 ألف مبنى تدمير جزئي أفقدها أهليتها للسكن، وهو ما أدى إلى نزوح 1.9 مليون فلسطيني إلى جنوب قطاع غزة هربا من عمليات القصف العشوائية التي تستهدف المدنيين، وهناك تقديرات بوجود 800 ألف نسمة لم ينزحوا من شمال غزة.

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