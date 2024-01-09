وكيل تعليم الشرقية يطمئن على انتظام امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

تفقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول 2023 م & 2024 م لعدد من مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية بإدارة شرق الزقازيق التعليمية.

وخلال جولته، اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، على الحالة العامة للامتحانات، والوقوف على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان، وقام بمتابعة لجان مدارس: الناصرية الإعدادية المشتركة، والشهيد كمال عابدين الابتدائية، والملك ناصف الابتدائية.

وتأكد وكيل الوزارة من سير وانتظام امتحان مواد: اللغة العربية والخط والاملاء للصف الأول الإعدادي، واطمأن على سير وانتظام العمل داخل اللجان، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من الأمراض.

واطمأن وكيل تعليم الشرقية على توفير الراحة بشكل دائم للطلاب، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق، يتيح للطلاب والطالبات أداء الامتحانات بيسر وسهولة، كما اطمأن على جودة طباعة الورقة الإمتحانية، وأوصى بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب.

وشدد وكيل الوزارة خلال جولته على ضرورة مراجعة بيانات الطلاب، وتوقيع الملاحظين على تكتب اسم الطالب أو الطالبة الموجود بورقة الإجابة، وتأمين كنترول المدرسة.