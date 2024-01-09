انعقاد 66 ندوة علمية ببرنامج "أئمة الحديث الدعوي"

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، مساء أمس الاثنين برنامج "أئمة الحديث الدعوي" حيث أقيمت بعد صلاة العشاء (66) ندوة علمية تحت عنوان "الإمام ابن ماجه رحمه الله.. نشأته وحياته وجهوده العلمية".

أماكن إقامة برنامج أئمة الحديث الدعوي

أوضحت الأوقاف أن برنامج أئمة الحديث الدعوي أقيمت على النحو التالي.

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوة بمسجد عثمان بن عفان بالرحاب- القاهرة الجديدة، ومسجد العروبة- ش مؤسسة الزكاة- البركة، ومسجد الكوثر- بالشروق، ومسجد سعيد جقمق- وسط القاهرة.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوة بمسجد الشامخية- بنها، ومسجد كريستال عصفور- شبرا، ومسجد الكبير الفقهاء- شبين القناطر، ومسجد النور- المنشية- بنها ثان، ومسجد المجمع الإسلامي – العبور.



وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوة بمسجد الشيخة نور الصباح- طنطا، ومسجد عبد الحي خليل- المحلة أول، ومسجد السلام الشال- بطنطا.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوة بمسجد مجمع الرحمن- ش مجمع المحاكم- مدينة المنصورة، ومسجد علي بن أبي طالب- ميت خميس، ومسجد القهوجي- ش بورسعيد- مدينة المنصورة، ومسجد السادات – دكرنس، ومسجد الموافي- برق العز، ومسجد الشهداء- البهوفريك- أجا.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت ندوة بمسجد كفر الشيخ عطية- التل الكبير، ومسجد الإيمان والتقوى– الشيخ زايد- الإسماعيلية.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوة بمسجد الكبير- سيدي سالم غرب ، ومسجد أبو العزايم- سيدي سالم غرب، ومسجد التوبة- القنطرة- كفر الشيخ، ومسجد المدينة المنورة- بدسوق، ومسجد حماد –بها- دسوق بحري.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوة بمسجد الأفراد- ع الأفراد - مطروح.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت ندوة بمسجد الاستقامة - بمدينة الخارجة، ومسجد المجمع الإسلامي- مركز الداخلة.



وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوة بمسجد الفرقان -ش صلاح سالم - بندر بني سويف.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوة بمسجد ناصر-ميدان المنفذ- أسيوط، ومسجد أبو بكر الصديق - ش سيتي قلتا- غرب أسيوط، ومسجد عمر مكرم-الزهراء- أسيوط، ومسجد الكبير -الوليدية- شمال المدينة، ومسجد - الحق -السادات- أسيوط، ومسجد بدر- شركة المحاريث- أسيوط.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوة بمسجد أبو بكر الصديق- سفاجا.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت ندوة بمسجد سيدي خليل - شبين الكوم، ومسجد الأنصار - شبين الكوم، ومسجد الهاشمي – السادات.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت ندوة بمسجد القطب– سوهاج، ومسجد الزهراء– سوهاج، ومسجد العصارة– بني حميل، ومسجد الأنصاري - طهطا.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت ندوة صلاح الدين - بندر الأقصر، ومسجد القاضي كراع - أصفون، ومسجد النور- بالقرنة، ومسجد الرحمة- إسنا، ومسجد الرحمن أبو حليمة- أرمنت، ومسجد العتيق - بأرمنت الوابورات.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت ندوة بمسجد الهداية- دمنهور.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت ندوة بمسجد أبو بكر الصديق- البدرشين أول، ومسجد علي بن أبي طالب - الدقي، ومسجد الغفران- الهرم.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت ندوة بمسجد الحرمين بالجديدة – منيا القمح، ومسجد النصر الكبير- ديرب نجم، ومسجد الكبير بالزهراء- بردين، ومسجد مجمع الطاروطي- بطاروط- الزقازيق، ومسجد أبو العلا حسان- أبو حماد، ومسجد الشهيد أبو أحمد- غرب الزقازيق.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت ندوة بمسجد المجمع الإسلامي بالمساعيد، ومسجد النصر – العريش.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوة بمسجد الغريب– السويس.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوة بمسجد عصر الإسلام- سيدي جابر، ومسجد عمر بن الخطاب– كامب شيراز.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوة بمسجد عباد الرحمن- الزهراء.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت ندوة بمسجد عبد الرحمن زيان- دير مواس.