الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بايدن يتعرض لموقف محرج من مؤيدين لفلسطين في كنيسة تشارلستون.. شاهد

جو بايدن يتعرض لإحراج
جو بايدن يتعرض لإحراج شديد من المحتجين

قاطع محتجون مؤيدون لفلسطين خطاب الرئيس جو بايدن في كنيسة بمدينة تشارلستون للحظات يوم الإثنين، ورفعوا شعارات مؤيدة للفلسطينيين وطالبوا بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبينما كان بايدن يلقي تصريحاته في موقع إطلاق النار الجماعي عام 2015 الذي أودى مسلح بحياة تسعة من رواد الكنيسة السود، صاح أحد المتظاهرين: "إذا كنت تهتم حقًا بالأرواح التي فقدت هنا، فيجب عليك تكريم الأرواح المفقودة في غزة والدعوة إلى وقف إطلاق النار في فلسطين".

 

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ورد بايدن على هذه الهتافات قائلًا: "أتفهمكم، وأعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لحثهم على إنهاء الحرب"، حينها صرخت إحدى الحاضرات من المؤيدين لبايدن قائلة: "أنت رجل طيب"، حسبما ذكرت فضائية يورونيوز.

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