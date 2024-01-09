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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يراقب نجم منتخب فلسطين في كأس آسيا

ياسر حمد مدافع منتخب
ياسر حمد مدافع منتخب فلسطين

يخطط النادي الأهلي لتعاقد مع لاعب فلسطيني جديد، بع نجاحه في إتمام صفقة المهاجم وسام أبو علي المنضم من فريق سيريس السويدي.

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تفاصيل صفقة انتقال وسام أبو علي إلى الأهلي


وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن لائحة الاتحاد المصري، لا تحدد أي عدد من تعاقدات الأندية مع اللاعبين الفلسطنيين واعتبارهم كلاعبين محليين.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "من الوارد أن يتعاقد النادي الأهلي مع مدافع فلسطيني، خلال الشهر الجاري".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي يراقب ياسر حمد مدافع المنتخب الفلسطيني خلال بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تنطلق في قطر يوم 12 يناير الجاري، وحال نال إعجاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، سوف يتم التحرك لضمه".
 

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