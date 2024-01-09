وكيل صحة أسيوط: تخصيص وحدة بكل مركز لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، أنه يجري الإعداد إلى تخصيص وحدة بكل مركز على مستوى 13 إدارة الصحية بمختلف أنحاء المحافظة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة للسيدات.

وقال وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن الوحدات التي سيتم افتتاحها قريبا بكل مركز من مراكز المحافظة تضم مختلف التخصصات الطبية واستشارين في مجال النساء والتوليد وتنظيم الأسرة، وتعمل تلك الوحدات خلال اليوم من الساعة الثالثة حتى السادسة مساءا وتقدم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة، ضمن الحفاظ على صحة المواطنين حيث تضم محافظة أسيوط 13 إدارة صحية.

ولفت الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، خلال تقديم ندوة تثقيفية عن الصحة الإنجابية بمسجد البقلي بحي غرب أسيوط بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف أن هناك 255 عيادة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة، لتقدم خدمات تنظيم الأسرة بداية من الكشف وحتى اختيار الوسيلة المناسبة والمتابعة الدورية