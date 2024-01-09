رفع 5 آلاف طن مخلفات من أرض المطاحن بالجيزة "صور"

كلف محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع كافة المخلفات والرتش من أرض المطاحن الكائنة بشارع الملك فيصل وتمهيدها ورفع كفاءتها لاستغلالها على الشكل الأمثل، وذلك في إطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري على الطرق والمحاور المرورية.



واطلع المحافظ على جهود العمل والتي اسفرت عن رفع ٥ آلاف طن مخلفات والرتش بأرض المطاحن بفيصل التابعة لحي بولاق الدكرور، وذاك خلال ورديات عمل تمت على مدار أسبوع من خلال المحافظة ممثلة في هيئة النظافة.



وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة بتعيين خدمات ثابتة لمتابعه حاله الأرض، وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة.



وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن منظومة النظافة تحظى بمتابعة دورية على مدار اليوم للوصول للمستوى المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة.



ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرغات الشوارع الرئيسية، ومتابعة أداء شركات الجمع السكني لتحسين حالة النظافة.