رئيس ليون النيجيري يعلن حل أزمة ناديه مع الزمالك

كشف الحاجي غفار لياميد، رئيس نادي ليون 36 النيجيري تفاصيل حل أزمة المستحقات المتأخرة لهم لدى نادي الزمالك، في حق رعاية اللاعب سامسون أكينيولا.

وقال الحاجي غفار لياميد في تصريحات تليفزيونية "تم الحصول على قيمة مستحقات رعاية سامسون من نادي الزمالك".

وأتم الحاجي غفار لياميد تصريحاته قائلًا: "أوجه الشكر لإدارة نادي الزمالك على إنهاء هذه الأزمة التي استمرت طويلًا".

وكان أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أن إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب، نفذت وعدها في حل أزمة القيد خلال الفترة الحالية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا: "أشكر عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على المجهود الذي يقوم به في الفترة الحالية لحل أزمات الزمالك المالية".

وأضاف: "علمنا من الأندية التي لها مديونيات لنادي الزمالك أنه تمت تسوية المستحقات المتأخرة لهم.. كل التحية لمجلس إدارة الزمالك على حل أزمة القيد، وهذا كان وعدهم.. هذا أمر مهم لهذا المجلس، الذي حصل على مصداقية كبيرة مع الجماهير".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "أكدت لكم منذ فترة أن نادي الزمالك سيفك القيد، ولا يصح أن قيد الزمالك يتم منعه، وأن تكون عليه أزمات في الفيفا".