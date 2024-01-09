بالصور.. فرق الإرشاد الزراعي التكاملي تنتشر في محافظات الجمهورية

تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انتشرت الفرق الإرشادية الريفية في معظم محافظات الجمهورية، لتقديم النصائح والإرشادات الفنية لمزارعي المحاصيل الشتوية ومربي الثروة الحيوانية، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي ومديري مديريات الزراعة والطب البيطري وجميع أجهزة الوزارة المعنية.

وصرح د. عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية أن ذلك يعد أحد أنواع الإرشاد الزراعي التكاملى الذي يمزج بين التعليم وجهاً لوجه ، والتعليم عن بعد، حيث يتم هذا النشاط وجهاً لوجه داخل قاعات المراكز الإرشادية، والحقول الإرشادية، والمدارس الحلقية، والندوات الإرشادية، ....إلخ، والجزء الثانى من النشاط يتم عن بعد بإستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال سواء عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية، مما يؤدى إلى سرعة توصيل المعلومات الإرشادية، وتحقيق الاستفادة القصوى من خبرة علماء المراكز البحثية ومن البنية التحتية للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى المنتشرة فى المحافظات، وكذلك الاستفادة من القدرات البشرية المتوافرة بالإدارات المختلفة، إلى جانب تحقيق الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الموجودة لدى المزارعين مثل الموبايلات الحديثة.

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية أن الفرق الإرشادية تقوم سوف بتقديم التوصيات والإرشادات الفنية والتوعية بالأصناف الجديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وكذلك بأساليب والممارسات الزراعية الجديدة وأهمية استخدام الميكنة الحديثة من الزراعة وحتى الحصاد.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عقدا اجتماعًا مع قيادات الوزارة المعنية بالإرشاد الزراعي، وبحث معهم التوسع فى تطوير وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والاستعانة بالإرشاد الرقمي والتطبيقات الحديثة حتى تصل إلى جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية الأمر الذى يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع مستوى معيشتهم.