وزير الزراعة: إنتاج مصر من أعلاف الأسماك يكفي لسد احتياجات الاستزراع السمكي

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاج مصر من أعلاف الأسماك يتجاوز 2.4 مليون طن سنويًا، وهو ما يكفي لسد احتياجات الاستزراع السمكي في البلاد.

مصانع أعلاف الأسماك

وأوضح الوزير أن إجمالي عدد مصانع أعلاف الأسماك المرخصة في مصر يبلغ 65 مصنعًا، موزعة على 16 محافظة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع 395 طنًا في الساعة.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لخفض أسعار أعلاف الأسماك، منها ترخيص 37 "كوكر" لتصنيع مخلفات المجازر واستخدامها كمسحوق مركزات في أعلاف الأسماك، إلى جانب التنسيق المستمر مع البنك المركزي للإفراج عن خامات الأعلاف من الموانئ وتوفير العملات الأجنبية المطلوبة لها، وجهود تشجيع الزراعات التعاقدية وتحديد سعر ضمان لمحاصيل الأعلاف مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي من الذرة وفول الصويا على مدار الأشهر الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.