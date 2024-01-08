الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليابان إلى 168 قتيلا وأكثر من 300 مفقود

زلزال اليابان
زلزال اليابان

 

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذى ضرب وسط اليابان يوم رأس السنة الجديدة إلى 168 شخصا، فيما لا يزال أكثر من 300 فى عداد المفقودين، حيث تعرقل الثلوج والأمطار عمليات الإنقاذ وجهود نقل الناجين إلى فنادق وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا فى مراكز الإجلاء بالبلاد.

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ارتفاع عدد المفقودين في زلزال اليابان إلى 323 شخصا

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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 326 قتيلا ومفقودا

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن حكومة محافظة إيشيكاوا، إن عدد الأشخاص الذين تعثر الاتصال بهم ارتفع إلى أكثر من 100 شخص منذ أمس الأحد ليصل إلى 323 شخصا.

وأوضحت المحافظة أنه يعتقد أن العديد من الأشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في المدينة ، وسيتم تنفيذ عملية بحث واسعة النطاق غدا الثلاثاء.

وكان زلزال بقوة 7.6 درجة قد هز شبه جزيرة نوتو في المحافظة ومناطق أخرى على ساحل بحر اليابان ليلة الأول من يناير، وتراكمت الثلوج في أجزاء كثيرة من إيشيكاوا منذ يوم الأحد، مما أثر على جهود الإنقاذ والإغاثة لنحو 29 ألف شخص تم إجلاؤهم.

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