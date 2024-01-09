رئيس مياه أسيوط يتفقد محطة الهلالى استعدادًا لتشغيلها

تفقد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أعمال الإحلال والتجديد الجارية بمحطة مياه الهلالى المرشحة، وذلك لرفع طاقة تشغيل المحطة من 200 ل/ث إلى 600 ل/ث لتحقق المحطة طفرة ملموسة فى تغذية مدينة أسيوط بالمياه والقضاء على مشاكل ضعف المياه في الأدوار العليا في فصل الصيف.



وأكد الشرقاوي، أن أعمال الإحلال والتجديد جاءت بتكلفة إجمالية 242.5 مليون جنيه شاملة كافة مكونات المحطة من (مأخذ بطول 50 متر، عدد 2 مروق، وعدد 8 مرشحات، بيارة العكرة، عنبر الكلور، عنبر العكرة، بئر التوزيع، عنبر إعادة التدوير، عنبر الضغط العالى، محولات كهرباء، خزان أرضي سعة 1000م3 بالإضافة إلى تزويد المحطة بمولد ديزل بقدرة 1 ميجا).



وشدد الشرقاوى، على ضرورة نهو الأعمال في المواعيد المحددة لتحقيق الاستفادة الممكنة من المشروع وتحقيق الاكتفاء الذاتى في الرؤية التنموية المقبلة.