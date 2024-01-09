عمرو أديب يكشف الحالة الصحية لشقيقه «عماد»

بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها في دبي، كشف الإعلامي عمرو أديب، تطورات الحالة الصحية لشقيقه الأكبر الإعلامي عماد الدين أديب.

وقال «أديب» عبر برنامج «الحكاية» بقناة «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، إن شقيقه أجرى صباح اليوم عملية جراحية لتوسيع الشريان، مشيرًا إلى أنها الجراحة الثانية خلال 4 أيام.

وأكد أن حالة عماد الدين أديب الصحية جيدة في الوقت الحالي، وأنه يتماثل للشفاء، لافتًا إلى أن الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، زار شقيقه أمس في مستشفى راشد في دبي.

وتابع «عمرو» مشيدًا بموقف دولة الإمارت وحاكم دبي: «إيه العظمة دي، هذه اللفتة هي تكريم لعماد الدين أديب، وتكريم لكل مصري».

