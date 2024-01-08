الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يختتم تدريباته لمواجهة سيراميكا في كأس الرابطة

مران إنبي
مران إنبي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي تدريباته على الملعب الرئيسي استعدادًا لمنافسات كأس الرابطة المصرية للموسم الجاري 2023/2024.

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إنبي يتخطى السكة الحديد في دور تنس الطاولة

وشهدت تدريبات الفريق البترولي حالة من الحماس والجدية، حيث أدى اللاعبين تدريبات بدنية قوية، بجانب اللعب بالكرة.
وقام الجهاز الفني لإنبي بتقسيم اللاعبين لمجموعات من أجل التركيز على مهارة الاستلام والتسلم، والذي يعاني منها عدد من اللاعبين خلال مباريات الدوري المصري.
ومن المقرر أن يلتقي إنبي بنظيره سيراميكا كليوباترا في الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، والتي يشهدها ملعب المقاولون العرب.
 

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