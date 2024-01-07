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الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يتخطى السكة الحديد في دور تنس الطاولة

تنس طاولة انبي
تنس طاولة انبي

واصل الفريق الأول لتنس الطاولة رجال إنتصاراته المتتالية ببطولة الدورى الممتاز "أ" بتحقيق فوز هام على نظيره سكة حديد الإسماعيلية بنتيجة 0/3 ، فى المباراة التى جمعتهما بملعب نادى إنبى، ضمن منافسات الدور الثانى بالمجموعة الثانية لبطولة الدوري الممتاز ( أ ) للموسم الرياضي 2024/2023.

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بتلك النتيجة يواصل الفريق البترولى تصدره لمجموعته خلال منافسات الدور الثانى لبطولة الدورى الممتاز .
مثل الفريق الأول فى المباراة اللاعبين " اسلام سنبل و عبد الرحمن حجاجي و محمد شومان و محمد صالح و مؤمن محمود و أحمد نديم .

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