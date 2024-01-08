منظمة الصحة العالمية تحذر من وضع مأساوي للنظام الصحي في غزة

تناولت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، لقاء التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنظيره الفلسطيني محمود عباس في قصر الاتحادية بالقاهرة يوم الاثنين.

ناقش القادة آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، "مشددين على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".

في غزة، مستشفى الأقصى مكتظ منسق فريق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، شون كيسي، يحذر من الوضع المأساوي لنظام الرعاية الصحية في القطاع الفلسطيني.

قال كيسي في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، "إنا في مستشفى الأقصى، وسط غزة، في قسم الطوارئ، حيث يعالج عدد من الأطفال على الأرض وعلى نقالة خلفي، يطلب الأطباء مشرطا وأنابيب صدر، توافد الكثير من الناس في أعقاب الانفجار. توفي أحد الأطفال للأسف ولم يتم التعرف على جثته. كما ترون، الوضع فوضوي».

وفي دير البلح، وسط غزة، أجبر أكثر من 600 مريض من مستشفى الأقصى على مغادرة المبنى في مواجهة "الأعمال العدائية المكثفة"، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية مساء الأحد.

وفي اليوم السابق، قام موظفو منظمة أطباء بلا حدود بإخلاء المستشفى نفسه.

قتل أكثر من 22,800 فلسطيني وأصيب أكثر من 58,000 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقا لتقديرات وزارة الصحة الفلسطينية، التي تقول إن حوالي ثلثي القتلى هم من النساء والقاصرين.

.@WHO has received troubling reports of increasing hostilities and ongoing evacuation orders near the vital Al-Aqsa Hospital in the Middle Area of #Gaza, which according to the facility’s director forced over 600 patients and most health workers to leave. Their locations are not… pic.twitter.com/Vzd9UWThNm — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 7, 2024





After days of artillery fighting in #Gaza's Middle Area and following late morning evacuation order flyers dropped by Israeli forces for neighborhoods around #AlAqsa hospital where MSF works, MSF took the difficult decision to evacuate staff and their families from the area. — MSF International (@MSF) January 6, 2024





