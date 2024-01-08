جامعة لندن تحتل المركز الثانى عالميًا فى علم النفس والطب النفسي

الجامعات الأوروبية فى مصر تقدم برنامجًا جديدًا لعلم النفس من الكلية الملكية بلندن

أعلن الدكتور محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية ان فرع جامعة لندن بالجامعات الأوروبية فى مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد واحدة من أكبر وأقدم الجامعات فى المملكة المتحدة أعلنت عن تقديم برنامج بكالوريوس علم النفس، حيث تعتبر الكلية الملكية بلندن الجهة المسئولة عن الإشراف الأكاديمى على للبرنامج.

وتتمتع كلية كينجز كوليدج لندن King's College London بشهرة عالمية وتحتل المركز الثانى على مستوى العالم فى علم النفس والطب النفسى وفقًا لتصنيف US News لأفضل الجامعات العالمية، وفى المملكة المتحدة حققت King’s College London إنجازا ملحوظا، حيث قفزت من المركز السادس إلى المركز الرابع فى مجال علم النفس وفقًا لدليل Times Good University Guide لعام 2023.

ويعتمد هذا التصنيف على عدة مؤشرات، بما فى ذلك رضا الطلاب عن جودة التدريس وجودة البحث العلمى الأمر الذى يجعل المحتوى الأكاديمى لبرنامج علم النفس King's College London تقديم المحتوى الأكاديمى لبرنامج علم النفس، وهو محتوى ثرى تم إعداده بواسطة مركز الطب النفسى وعلم النفس وعلم الأعصاب (IoPPN)، ويتمتع هذا المركز الذى يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1896، بريادة عالمية فى مجال البحث والدراسة والتدريب فى مجالات الطب النفسى وعلم النفس والتخصصات ذات الصلة. وتم انضمامه King's College London عام 1997.

وشهدت السنوات الأخيرة إقبالا متزايدا على دراسة علم النفس حيث حصل علم النفس المركز الثالث فى قائمة أكثر التخصصات جذبا لطلاب الجامعة فى الولايات المتحدة خلال عامى 2022 و2023، كما تزايد توظيف العاملين فى مجال علم النفس وفقا لمكتب إحصاءات العمل فى الولايات المتحدة، بنسبة 19 فى المائة بين عامى 2020 و2023، وهى زيادة تفوق متوسط النمو الجميع المهن بنسبة 7 فى المائة، ومن المتوقع أن تتزايد وظائف المعالجين والمرشدين النفسيين بوتيرة أسرع وبنسبة تصل إلى 20%، ويرجع ذلك لاهتمام الطلاب للتنمية الشخصية لفهم أنفسهم وفهم سلوك الآخرين ومشاعرهم وعلاقاتهم.