"سلامة الأغذية" ندوة لمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط

في إطار جهود تعزيز الوعي الصحي ونشر الثقافة البيئية، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط ندوة بعنوان "سلامة الأغذية". شملت الندوة محاضرتين هامتين قدمها خبراء متخصصون في مجال الصحة والتغذية.

محاضرة عن دور الإعلامي في نشر الوعي الصحي

تحدثت الندوة عن أهمية سلامة الأغذية ودور الإعلامي في نشر الوعي الصحي. تناولت المحاضرة الأولى التي قدمها الإعلامي أيمن عدلى، رئيس لجنة التدريب والتنسيق بنقابة الإعلاميين، حيث قدم محاضرة شيقة حول كيفية تطوير الدور الإعلامي في توعية الجمهور حول القضايا الصحية المهمة وتحدث عن أهمية دور الإعلامي في نشر الوعي الصحي وتوعية الجمهور بمخاطر تناول الأغذية غير السليمة

محاضرة عن العلاقة بين تناول الأسماك وصحة الإنسان

كما قدم الدكتور حسين يوسف، أستاذ صحة الأغذية، محاضرة عن العلاقة بين تناول الأسماك وصحة الإنسان وتحدث في محاضرة تفصيلية عن الأسماك ودورها في الصحة الإنسان، حيث ناقش تأثير استهلاك الأسماك على الجسم وفوائدها.

إن ضرورة نشر الوعي الصحي باتت مهمة أساسية لدى المجتمع في ظل الظروف الراهنة وزيادة انتشار الأمراض والأوبئة. ولذا، يأتي دور الإعلاميين والمختصين في المجال الصحي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تم عقد الندوة في قاعة المؤتمرات بمعهد جنوب مصر للأورام، تحت إشراف الدكتورة إيمان مسعد زكى، عميد المعهد، والدكتور محمد أبو المجد، وكيل المعهد لشؤون المجتمع وتنمية البيئة.

أُقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور احمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

تهدف هذه الندوة إلى زيادة الوعي بأهمية تناول الأغذية الصحية وتأثيرها على الصحة العامة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور وسائل الإعلام في نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة البيئة الصحية بين الجمهور.