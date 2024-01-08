"نتائج الوضع الراهن للجامعة" ندوة بجامعة أسيوط

عقدت جامعة أسيوط ندوة بعنوان "نتائج الوضع الراهن للجامعة"، وذلك في إطار إعداد الخطة الإستراتيجية للجامعة للفترة من 2024 إلى 2029. أقيمت الندوة في قاعة الدكتور محمد إبراهيم عبد القادر، المعروفة بـ "القاعة الثمانية"، بالمبنى الإداري الرئيسي للجامعة وشهدت حضوراً مميزاً من قبل أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب.

وبحضور العديد من الشخصيات البارزة في الجامعة، حيث كانت أمين الندوة الدكتورة أماني محمد شريف، مستشار رئيس الجامعة للتخطيط الإستراتيجي وإدارة الأزمات، بينما تولى مهام مقرر الندوة الدكتور محمد عبد العظيم طلب.

وقد حظيت الندوة بدعم كبير من القيادات الجامعية برعاية الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، إضافة إلى حضور الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع.

الندوة تهدف إلى مناقشة وتقييم الأوضاع الحالية للجامعة

تهدف الندوة إلى مناقشة وتقييم الأوضاع الحالية للجامعة وتحديد التحديات وفرص التطوير في إطار إعداد الخطة الاستراتيجية المستقبلية. سيتم تقديم توصيات وأفكار مبتكرة للارتقاء بالتعليم العالي وتحسين جودة الخدمات الجامعية في الفترة القادمة.

وقد ساهمت هذه الندوة في وضع خطة استراتيجية متكاملة تعزز مكانة الجامعة وتسهم في تطويرها ورفع مستوى التعليم والخدمات الأكاديمية والإدارية.

وناقشت الندوة أهم النتائج الحالية للجامعة، وتم تحليل القضايا والتحديات التي تواجه الجامعة، بالإضافة إلى وضع الأهداف والاستراتيجيات للسنوات القادمة. ويهدف ذلك إلى تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتحسين الخدمات الطلابية والمجتمعية، وبناء بيئة جامعية حديثة ومتطورة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.