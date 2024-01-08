تقرير رسمي يكشف ارتفاع مبيعات السيارات في مصر

رغم تراجع مبيعات السيارات في مصر، إلا أن تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، الخاص بعدد المركبات التي تم التأمين الإجباري عليها، وترخيصها "زيرو" خلال شهر ديسمبر الماضي حمل مفاجأة، حيث أكدت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أن عدد المركبات "الزيرو" التي تم ترخيصها خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 34947 مركبة، بزيادة 2051 مركبة عن شهر نوفمبرالماضي.

وأكد تقرير "ديسمبر"، أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2020 بلغ 2716مركبة، و4692مركبة موديل 2021و8404 مركبة موديل2022 و8967 مركبة موديل 2023 و10168مركبه موديل 2024.

الملاكي

وأضاف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات فإن عدد السيارات الملاكي الزيرو التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال ديسمبر بلغ 10701سيارة ملاكي، من بينها 321 سيارة موديل 2020 و228 سيارة موديل 2021 و672 سيارة موديل 2022 و2688سيارة موديل 2023 و6792موديل 2024.

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبحسب تقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات بلغ إجمالي عدد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ 21434من بينها 2291موديل 2020 و4290موديل 2021و7102دراجة موديل 2022 و 5547 دراجة نارية موديل 2023، و2204 دراجة نارية موديل 2024.

نقل

وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات فإن عدد السيارات النقل التي تم ترخيصها خلال شهر ديسمبر 2023 بلغ 1683سيارة من بينها 55 سيارة نقل موديل 2020 و90سيارة نقل موديل 2021 و400 موديل 2022 و 308 سيارة نقل موديل 2023 و830 سيارة موديل 2024.

الأوفر برايس

ويأتي تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات الذي كشف ارتفاع أعداد المركبات التي تم ترخيصها خلال شهر ديسمبر، في الوقت الذي تشهد فيه سوق السيارات المصرية ارتفاعاً كبيراً في الأسعار الرسمية للسيارات، فضلاً عن تفاقم ظاهرة الأوفر برايس.

ويعرف الأوفر برايس، بأنه زيادة غير رسمية يقرها الموزعين والتجار على أسعار السيارات مقابل التسليم الفوري للعملاء بدلاً من الانتظار في القوائم الخاصة بالوكلاء.

وتخطت قيمة الأوفر برايس على بعض أنواع السيارات حاجز النصف مليون جنيه وطالت الزيادات غير الرسمية كافة الموديلات في ظل نقص المعروض.