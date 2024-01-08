محام يوضح عقوبة السائق حال ثبوت تعاطيه المخدرات

قال المستشار إسلام الضبع، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن تلوين زجاج السيارات "التفويم" مخالفة مرورية، يعاقب عليها المخالف بالغرامة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف المخالفة، وفي حال كون زجاج السيارة في الأصل ملون، فيتم ترخيص السيارة بدون أي مشكلة.

وتابع "الضبع"، خلال حواره مع الإعلامية سماح السيد، ببرنامج "قبل المداولة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الأكمنة الأمنية تقوم بإجراء تحليل مخدرات عشوائي لسائقي السيارات النقل الثقيل، وفي حال إثبات تعاطيه، يتم إحالته للنيابة العامة في قضية تعاطي، ويتم سحب الرخصة، وأحيانا يتم وقفه عن القيادة لمدة 6 أشهر، وفي حال تكرار المخالف يتم وقفه لمدة تصل لمدة عام.

وأضاف أنه لا يمكن التلاعب في العينات التحليلية الخاصة بسائقي النقل عند إجراء تحليل المخدرات المفاجئ، خاصة وأن التحاليل الجديدة تستطيع كشف وجود أي تلاعب أو تعاطي أي مود مخدرة حتى إذا كانت منذ أربع أيام.