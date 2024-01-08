سيمون تكشف كواليس إشعال النيران فيها بـ "يوم حلو ويوم مر": خفت أموت

أكدت سيمون أن مشاركتها بفيلم “يوم حلو ويوم مر” كانت تجربة رائعة مع المخرج خيري بشارة، حيث التقيت مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة مشيرة إلى إنها شديدة الرقي والإنسانية واستقبلتها حينها بحفاوة بالغة.





سيمون تكشف كواليس تصوير المشهد الأصعب في فيلم يوم حلو ويوم مر

وأضافت سيمون خلال حوارها مع عمرو الليثي أن المشهد الأصعب في الفيلم كان حرق نفسها، حيث قالت: “الجميع دعمني لتقديم المشهد الاصعب لي والمخرج قالي لي خدي بالك اللبس هيتحرق وهنعمل مشهد من مرة واحدة ، والمفروض أنا اسكب الماء علي رأسي ، واول ما ولعت الكبريت النار طلعت”.

سيمون في برنامج واحد من الناس

وتابعت: “كان مشهد مرعب وتقريبا اغمي عليا وكنت مش شايفه حاجه وكنت خايفه اكون موت ولا عايشه، ووجدت السيدة فاتن حمامة خايفة عليا”.

سيمون

أما عن فيلم ايس كريم في جليم مع عمرو دياب وحسين الامام وأشرف عبد الباقي، أشارت سيمون إلى إنه كان من أوائل الأفلام الشبابية، مضيفة: “وقتها كنت قدمت فيلمين وكذلك عمرو، وكانت روح حلوة بيننا كفريق عمل واغاني طوال التصوير”.